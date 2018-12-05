Напавшего на школу в Бурятии признали невменяемым 

Подростка, напавшего на учителя и одноклассников в Бурятии, признали невменяемым, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении несовершеннолетнего нападавшего ученика, признанного невменяемым, направлено в суд», — рассказали в СК.
Двум другим фигурантам также предъявлено обвинение. С ним знакомятся их представители. Обвинительное заключение должны утвердить в прокуратуре.
Нападение на школьников в Бурятии произошло 19 января.
Ранее «Реальное время» сообщало, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении одного из нападавших на школу №127 в Перми.