Напавшего на школу в Бурятии признали невменяемым

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении несовершеннолетнего нападавшего ученика, признанного невменяемым, направлено в суд», — рассказали в СК.

Двум другим фигурантам также предъявлено обвинение. С ним знакомятся их представители. Обвинительное заключение должны утвердить в прокуратуре

Нападение на школьников в Бурятии произошло 19 января.

Ранее «Реальное время» сообщало, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении одного из нападавших на школу №127 в Перми.