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В Мадриде неизвестные украли сейф из Фонда Франко 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестные забрались в помещение Фонда Франсиско Франко в Мадриде и похитили оттуда сейф. Об этом сообщил глава фонда Хуан Чичарро.
Как сообщает La Razón, неизвестные взломали замок входной двери и вынесли сейф.
В настоящее время полицейские изучают записи камер видеонаблюдения.
В Фонде Франсиско Франко хранятся многочисленные документы, некоторые из них, по информации испанских СМИ, секретные.
Период правления Франко, сопровождавшийся жестокими репрессиями по отношению к противникам режима, длился в Испании с 1939 по 1975 год. После смерти Франко 1975 испанские власти объявили амнистию в отношении деятельности представителей его режима.
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