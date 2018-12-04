В Мадриде неизвестные украли сейф из Фонда Франко

Неизвестные забрались в помещение Фонда Франсиско Франко Мадриде и похитили оттуда сейф. Об этом сообщил глава фонда Хуан Чичарро.

Как сообщает La Razón, неизвестные взломали замок входной двери и вынесли сейф.

В настоящее время полицейские изучают записи камер видеонаблюдения.

В Фонде Франсиско Франко хранятся многочисленные документы, некоторые из них, по информации испанских СМИ, секретные.

Период правления Франко, сопровождавшийся жестокими репрессиями по отношению к противникам режима, длился в Испании с 1939 по 1975 год. После смерти Франко 1975 испанские власти объявили амнистию в отношении деятельности представителей его режима.