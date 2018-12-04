В Уфе четыре сотрудника филармонии пострадали при падении балки на сцене

Четыре сотрудника уфимской филармонии получили травмы в результате падения балки на сцене, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии По данным собеседника агентства, инцидент произошел днем во вторник в здании Башкирской государственной филармонии. "На сотрудников филармонии упала сценическая конструкция — балка на сцене. Травмы получили четыре человека. Все они были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи были отпущены домой", — сказал источник. Он отметил, что причина происшествия устанавливается. РИА Новости пока не располагает комментариями руководства филармонии.