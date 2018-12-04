Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Уфе четыре сотрудника филармонии пострадали при падении балки на сцене 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре сотрудника уфимской филармонии получили травмы в результате падения балки на сцене, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
По данным собеседника агентства, инцидент произошел днем во вторник в здании Башкирской государственной филармонии.
"На сотрудников филармонии упала сценическая конструкция — балка на сцене. Травмы получили четыре человека. Все они были доставлены в больницу и после оказания медицинской помощи были отпущены домой", — сказал источник.
Он отметил, что причина происшествия устанавливается. РИА Новости пока не располагает комментариями руководства филармонии.
Последние новости
Тимошенко прокомментировала введение военного положения на Украине Германия откликнулась на призыв Варшавы и Киева остановить Россию Реакция Кадырова на запрет Украины на въезд мужчин из России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путающий прогноз на 2019-й, новый выходной в РФ и другие события дня4
Стал известен ответ России на действия Украины по активам601
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта313
В Москве эвакуировали все вокзалы2
Трамп сам захотел поговорить с Путиным254
Видео
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес
01:08
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта
Общество
00:28
Стал известен ответ России на действия Украины по активам
Политика
00:16
Экс-министр культуры Грузии найден мертвым
Происшествия
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:40
Трамп сам захотел поговорить с Путиным
Политика
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Общество
00:08
Столкновение самолета со зданием медцентра попало на видео
Происшествия
00:27
Из Донбасса во МХАТ: Прилепин заменил Доронину
Общество
08:24
Французы вышли на улицы и добились своего
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение