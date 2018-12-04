Экс-министр культуры Грузии найден мертвым

Бывший министр культуры Грузии, один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» Николоз Руруа обнаружен мертвым в своем доме в Тбилиси, сообщает «Интерфакс».
По предварительной информации, Руруа скончался в результате сердечного приступа.
Руруа был соратником покойного премьер-министра Грузии Зураба Жвании и бывшего президента страны Михаила Саакашвили. В 2003 году избрался в грузинский парламент от партии «Единое национальное движение», стал заместителем председателя комитета по обороне и возглавлял грузинскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы ООН. С 2009 по 2012 годы занимал должность министра культуры страны.