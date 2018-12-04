В Москве хирурги спасли руку мужчине после укуса паука из пакета с инжиром

Хирурги городской клинической больницы №4 в Москве спасли мужчину, который получил опасный укус паука в руку, доставая из пакета сушеный инжир, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Мужчина заметил на кисти маленькое розовое пятно, а на следующий день рука сильно опухла. Серьезные симптомы появились спустя несколько дней после укуса: у пациента была очень высокая температура, правая кисть и предплечье сильно опухли, наблюдался некроз тканей", — рассказали в департаменте во вторник.

Сначала мужчина обратился за помощью в частную клинику, где ему провели чистку раны от образовавшегося гноя, омертвевших тканей, после чего отпустили домой. Однако это не помогло, и ситуация стала только ухудшаться, пояснили в пресс-службе.

"Мужчина вызвал скорую помощь. Сразу после поступления в больницу пациента направили на экстренную операцию, которую проводила хирург отделения гнойной хирургии Светлана Киселева. В ходе операции были удалены все омертвевшие ткани кисти. После этого пациенту назначили антибактериальную терапию, физиотерапевтическое лечение", — отметили в департаменте.

В настоящее время отек пострадавшей руки значительно уменьшился, наблюдается положительная динамика. Врачи отметили, что мужчине очень повезло — яд некоторых пауков может быть для человека смертельным, подчеркнули в ведомстве.