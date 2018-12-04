В Армении обнаружили чёрный ящик военного самолёта Су-25, потерпевшего крушение 4 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СК Армении.
«Бортовой самописец — чёрный ящик Су-25УБ обнаружен», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее Минобороны Армении сообщило, что Су-25 исчез с радаров во время учебно-тренировочного полёта, были начаты поисковые работы, после чего фрагменты разбившегося самолета были обнаружены в горах Мараликского района.
В результате авиакатастрофы погибли оба пилота.
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил соболезнования близким лётчиков, погибших в результате крушения Су-25.