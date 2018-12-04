Обнаружен чёрный ящик разбившегося в Армении Су-25

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил соболезнования близким лётчиков, погибших в результате крушения Су-25.

В результате авиакатастрофы погибли оба пилота.

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