Под Калининградом погиб мужчина при взрыве снаряда времен ВОВ

«Трагедия случилась в полутора километрах от руин замка Бальга, в лесном участке», — рассказали в следственном управлении.

Обстоятельства гибели мужчины выясняются.

Весной 1945 года во время Восточно-прусской наступательной операции советских войск у замка Бальга шли ожесточенные бои с отступавшими фашистскими силами.

Как сообщает ТАСС, сохранившиеся руины древнего замка Бальга привлекают не только туристов, но и охотников за сокровищами, которые якобы были спрятаны фашистами. Так, народная молва гласит, что в руинах может находиться знаменитая Янтарная комната и шедевры искусства из разграбленных музеев городов бывшего СССР и стран Европы.

Местные СМИ писали, что 2 декабря на поиски сокровищ отправились несколько калининградцев, один из них не вернулся домой. Его тело было обнаружено два дня спустя на месте взрыва боеприпаса времен ВОВ.