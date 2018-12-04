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Под Калининградом погиб мужчина при взрыве снаряда времен ВОВ 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
39-летний мужчина погиб под Калининградом при взрыве боеприпаса времен Великой отечественной войны, сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по Калиниградской области.
«Трагедия случилась в полутора километрах от руин замка Бальга, в лесном участке», — рассказали в следственном управлении.
Обстоятельства гибели мужчины выясняются.
Весной 1945 года во время Восточно-прусской наступательной операции советских войск у замка Бальга шли ожесточенные бои с отступавшими фашистскими силами.
Как сообщает ТАСС, сохранившиеся руины древнего замка Бальга привлекают не только туристов, но и охотников за сокровищами, которые якобы были спрятаны фашистами. Так, народная молва гласит, что в руинах может находиться знаменитая Янтарная комната и шедевры искусства из разграбленных музеев городов бывшего СССР и стран Европы.
Местные СМИ писали, что 2 декабря на поиски сокровищ отправились несколько калининградцев, один из них не вернулся домой. Его тело было обнаружено два дня спустя на месте взрыва боеприпаса времен ВОВ.
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