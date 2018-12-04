Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь опоздала к умирающей матери из-за переполненной парковки 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: stfs.org.uk
Жительница Великобритании Лорейн Гриффитс (Lauraine Griffiths) не успела в больницу к умирающей матери из-за нехватки парковочных мест. Как сообщает издание Metro, когда она забежала в палату, женщина уже скончалась.
Инцидент произошел в городе Роял-Танбридж-Уэллс, графство Кент. 56-летней Гриффитс узнала о резком ухудшении состояния матери и немедленно отправилась в клинику на своем автомобиле. На поиск свободного места на парковке пришлось потратить 20 минут.
«У меня сердце оборвалось, пока я искала место», — призналась Гриффитс. «Я восемь лет провела рядом ней во время болезни, а тогда не успела приехать», — сокрушалась она. Больше всего британка жалеет, что не бросила машину, несмотря на угрозу штрафа и эвакуации.
Гриффитс обвинила Национальную службу здравоохранения в том, что в больнице не хватает парковочных мест. «Как можно было построить современную больницу, у которой нельзя припарковаться? Все видят, что нет мест. Это неправильно. Это отличная больница, но этот момент не продуман», — заявила она чиновникам. В настоящее время в больнице работают две тысячи человек, но предусмотрено только 818 мест для персонала и 447 — для посетителей.
Представители местного филиала Национальной службы здравоохранения извинились перед женщиной и заявили, что запросят разрешение на увеличение парковки у головного офиса. Руководство больницы также выразило свои соболезнования в связи с ситуацией.
Последние новости
Трамп первым заговорил с Путиным Исполнение майского указа Путина сочли невозможным Едущих в Россию украинцев начали разворачивать на границе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стал известен ответ России на действия Украины по активам263
Трамп сам захотел поговорить с Путиным206
Опубликованы фото «потерянных» украинских катеров21
Французы вышли на улицы и добились своего677
Умер актер из сериала «Универ»44
Видео
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес
00:28
Стал известен ответ России на действия Украины по активам
Политика
00:16
Экс-министр культуры Грузии найден мертвым
Происшествия
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:40
Трамп сам захотел поговорить с Путиным
Политика
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Общество
00:08
Столкновение самолета со зданием медцентра попало на видео
Происшествия
00:27
Из Донбасса во МХАТ: Прилепин заменил Доронину
Общество
08:24
Французы вышли на улицы и добились своего
В мире Другое
02:47
Москвичей предупредили об опасности
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение