В Екатеринбурге в частном детском саду умер ребенок

Свердловские следователи проводят проверку после смерти ребенка в частном детском саду в Екатеринбурге , сообщает во вторник региональное управление СК РФ

"Днем 4 декабря 2018 года в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одном из частных детских садов скончался малолетний ребенок. По данному факту … организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи на месте ЧП не установили внешних факторов, которые могли повлечь за собой смерть ребенка. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, добавили в СУСК.