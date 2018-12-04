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В Екатеринбурге в частном детском саду умер ребенок 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: flickr.com
Свердловские следователи проводят проверку после смерти ребенка в частном детском саду в Екатеринбурге, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
"Днем 4 декабря 2018 года в правоохранительные органы города Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одном из частных детских садов скончался малолетний ребенок. По данному факту … организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи на месте ЧП не установили внешних факторов, которые могли повлечь за собой смерть ребенка. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, добавили в СУСК.
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