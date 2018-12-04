В Москве охранник ТЦ нашел на улице 1 млн рублей 

Охранник торгового центра на юго-востоке столицы нашел на улице миллион рублей и стал фигурантом уголовного дела, сообщает агентство «Москва».
3 декабря в полицию обратился мужчина, заявив, что на выезде из торгового центра «Феникс» на Лермонтовском проспекте в Москве выронил из кармана куртки пачку денег, в которой был 1 млн рублей.
Оперативники изучили запись с камер наблюдения торгового центра и увидели, что к выроненным деньгам подошел охранник ТЦ и забрал ее.
На охранника завели уголовное дело о краже, мужчину задержали, в его доме проводятся обыски.