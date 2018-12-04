Во «Внуково» сотрудник аэропорта упал с крыла самолета

Сотрудник московского аэропорта «Внуково» решил очистить наледь с крыла самолета, поскользнулся на ней и сильно повредил голову. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По информации издания, накануне вечером 63-летний Иван с коллегами готовил к вылету в Грозный самолет Як-40. Когда лайнер уже занял стартовую позицию, Иван заметил на крыле наледь и решил очистить ее самостоятельно.

Иван влез на крыло и тут же поскользнулся на льду, который собирался очистить. Мужчина упал на асфальт, ударился головой и не смог встать.

Коллеги вызвали Ивану врачей, которые доставили пострадавшего в больницу. Там у него обнаружили переломы ребер и закрытую черепно-мозговую травму.

«МК» отмечает, что Иван сам виноват в произошедшем. Согласно технике безопасности, ему следовало использовать страховочное снаряжение, а на крыло его должна была поднять спецтехника.