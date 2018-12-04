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В жилом доме в Подмосковье прогремел взрыв 

Рамблер + ещё 20 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В жилом доме подмосковного города Куровское произошёл взрыв. Один человек погиб, трое госпитализированы, сообщает ТАСС.
Как пишут авторы сообщения, ссылаясь на неназванного собеседника, взрыв прогремел в квартире на третьем этаже. Прибывшие на место происшествия спасатели не зафиксировали каких-либо разрушений здания и не стали проводить эвакуацию жителей. Позже стало известно, что все пострадавшие находились в одной квартире. Приоритетная версия причин произошедшего — неосторожное обращение с гранатой. На месте ЧП работает следственная бригада и сотрудники ФСБ.
Ранее Коррепондент.net сообщал о том, как в городе Полонное в Хмельницкой области Украины 41-летний мужчина пытался взорвать троих своих знакомых при помощи гранаты РГД-5, которую бросил в их сторону из окна своего микроавтобуса. По словам полицейских, причина конфликта — словесная перепалка. Обошлось без трагедии. Мужчина бросил гранату дальше намеченной цели. Сегодня он находится под арестом. В отношении него заведено два уголовных дела за незаконное обращение с оружием и за покушение на умышленное убийство нескольких человек общеопасным способом.
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