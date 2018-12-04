Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Возросло число погибших при взрыве гранаты в доме в Подмосковье 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Число погибших после взрыва гранаты в одном из жилых домов в Подмосковье возросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгению Кирюшину.
По ее словам, один из пострадавших скончался в больнице. В больнице остается еще один мужчина в тяжелом состоянии и женщина в состоянии средней тяжести.
По словам источника, граната в квартире в подмосковном селении Куровское могла взорваться из-за неосторожного обращения.
Ранее было опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Подмосковье.
Газета.Ru: последние новости
Вдова Игоря Талькова отреагировала на новость о задержании сына СК возбудил проверку из-за жары в самолете, на котором летел "Чайф" В Москве у женщины из машины украли бутылку вина и конфеты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США дали России 60 дней на ликвидацию ракетной программы336
Пугающий прогноз на 2019-й и другие события дня22
Грызлов покинул заседание в Минске6
МИД ответил на жесткий ультиматум США5
Стал известен ответ России на действия Украины по активам680
Видео
00:40
«Алкоголь лишил меня мужа, а мою дочь — отца»
Шоу-бизнес
01:10
Константинополь отказал украинской церкви в автокефалии
В мире Украина
01:08
Ведущий «60 минут» выгнал из студии украинского эксперта
Общество
00:03
В Москве эвакуировали все вокзалы
Происшествия
00:50
США дали России 60 дней на ликвидацию ракетной программы
США Армия
00:28
Стал известен ответ России на действия Украины по активам
Политика
00:16
Экс-министр культуры Грузии найден мертвым
Происшествия
02:05
Путин перестал говорить с Порошенко
Политика Статьи
00:40
Трамп сам захотел поговорить с Путиным
Политика
06:45
Умер актер из сериала «Универ»
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение