Возросло число погибших при взрыве гранаты в доме в Подмосковье

Число погибших после взрыва гранаты в одном из жилых домов в Подмосковье возросло до двух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощницу руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Евгению Кирюшину.

По ее словам, один из пострадавших скончался в больнице. В больнице остается еще один мужчина в тяжелом состоянии и женщина в состоянии средней тяжести.

По словам источника, граната в квартире в подмосковном селении Куровское могла взорваться из-за неосторожного обращения.

Ранее было опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Подмосковье.