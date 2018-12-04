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Взрыв произошёл в квартире в Подмосковье 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: ФСБ АГН Москва
Три человека получили тяжёлые ранения в результате взрыва в квартире в Московской области. Инцидент произошёл в городе Куровское.
По предварительным данным, причиной взрыва стало срабатывание гранаты. Пострадавшие находятся в реанимации.
Как стало известно News.ru, в настоящее время на месте взрыва работают сотрудники ФСБ.
Ранее News.ru сообщал, что подозрительная посылка, в которой якобы находится колба с опасным веществом, была обнаружена в офисном центре «Парк Победы». Он находится в западной части столицы. Из здания вывели более 250 человек.
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ФСБ , Происшествия , Куровское , Московская область
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