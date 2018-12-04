Взрыв произошёл в квартире в Подмосковье

По предварительным данным, причиной взрыва стало срабатывание гранаты. Пострадавшие находятся в реанимации.

Как стало известно News.ru, в настоящее время на месте взрыва работают сотрудники ФСБ

Ранее News.ru сообщал, что подозрительная посылка, в которой якобы находится колба с опасным веществом, была обнаружена в офисном центре «Парк Победы». Он находится в западной части столицы. Из здания вывели более 250 человек.