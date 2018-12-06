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МВД начало проверку по откусившему язык осужденному 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 22 2 часа назад
Фото: предоставлено пресс-службой УФСИН России по Владимирской области
МВД и прокуратура Владимирской области устанавливают обстоятельства, при которых заключенный «Владимирского централа» откусил себе язык.
«Мы получили материалы УФСИН и проводим проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Гавриченко, передает РИА «Новости».
«Проверку проводит спецпрокуратура по надзору за исправительными учреждениями», — заявила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Виктория Туркова.
Напомним, правозащитники направили главе СК Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Юрию Чайке обращение, в котором сообщается, что заключенному якобы отрезали язык.
Позднее заключенный «Владимирского централа» Давид Мдиванишвили подтвердил жестами, что сам откусил себе язык, об этом заявил представитель регионального ОНК Вячеслав Куликов.
В УФСИН по Владимирской области заявили, что есть видеозапись с камер наблюдения, подтверждающая, что осужденный сам откусил себе язык.
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