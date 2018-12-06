МВД начало проверку по откусившему язык осужденному

«Мы получили материалы УФСИН и проводим проверку, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — сообщила руководитель пресс-службы регионального УМВД Ирина Гавриченко, передает РИА «Новости».

«Проверку проводит спецпрокуратура по надзору за исправительными учреждениями», — заявила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Виктория Туркова.

Позднее заключенный «Владимирского централа» Давид Мдиванишвили подтвердил жестами, что сам откусил себе язык, об этом заявил представитель регионального ОНК Вячеслав Куликов.

В УФСИН по Владимирской области заявили, что есть видеозапись с камер наблюдения, подтверждающая, что осужденный сам откусил себе язык.