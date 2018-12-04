Ученого осудили за кражу челябинского метеорита

Как установил суд, представитель Сибирского отделения Академии наук Сергей Колисниченко под предлогом исследования получил от сотрудников челябинского краеведческого музея внушительный осколок метеорита и оставил его себе. Стоимость присвоенного куска знаменитого метеорита весом 2,5 килограмма составляет около 1,5 миллиона рублей.

Геологу было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Он приговорен к полутора годам лишения свободы условно. В суде Колисниченко признал вину и раскаялся в содеянном.

В пресс-службе регионального УФСБ журналистам рассказали, что руководство музея, где хранился метеорит, в прошлом году обратилось в спецслужбы с заявлением о пропаже крупного осколка. Экспонат был обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал музею консультационную помощь.

Фрагмент метеорита является вещественным доказательством по уголовному делу, он вернется в музей после вступления приговора в законную силу.

Метеорит взорвался в небе над Челябинской областью 15 февраля 2013 года, яркую вспышку в небе видели жители соседних Свердловской области и Казахстана. Взрывной волной в Челябинске выбило стекла в зданиях, были повреждены крыши строений, полторы тысячи человек получили ранения от осколков. Обломки болида упали в озеро Чебаркуль, со дна водоема подняли самый крупный фрагмент весом 600 килограммов.