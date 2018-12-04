Адвокат Цеповяза прокомментировал новое видео из колонии

Ранее в интернете появилось видео, где Цеповяз запечатлен с другими людьми, вероятно, тоже осужденными. Все они сидят в комнате с голубыми стенами, в ней стоит мягкая мебель и работающий телевизор. Голос за кадром сообщает, что в комнате "сделали ремонт, чтобы дышалось легче". Некоторые СМИ сообщили, что эта комната является тюремной камерой Цеповяза.

В пресс-службе ФСИН России сообщили, что на видео запечатлена комната психологической разгрузки. В ведомстве добавили, что опубликованная в СМИ видеозапись относится к тому же периоду, что и ранее опубликованные фотографии, то есть к 2015-2016 годам.

"Должна быть такая комната (психологической разгрузки), да. Я ни разу там не был. Видео, я думаю, комментировать мне смысла нет, проверка проходит. Вячеслав сейчас находится в общем бараке", — сказал Боков.

В ноябре ряд СМИ опубликовали фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области.