В Москве задымилось здание Минобороны

Во вторник, 4 декабря, в здании Минобороны , расположенном на Хорошевском шоссе Москвы , заметили дым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС и осведомленный источник.

По словам собеседника агентства, экстренные службы выехали на место происшествия. Информации о пожаре пока нет.

ТАСС также сообщает о задымлении со ссылкой на экстренные службы. Причина задымления не уточняется. По данным агентства, инцидент произошел в здании, где расположен Инженерно-технический центр Минобороны.