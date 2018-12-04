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В Москве задымилось здание Минобороны 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Во вторник, 4 декабря, в здании Минобороны, расположенном на Хорошевском шоссе Москвы, заметили дым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС и осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, экстренные службы выехали на место происшествия. Информации о пожаре пока нет.
ТАСС также сообщает о задымлении со ссылкой на экстренные службы. Причина задымления не уточняется. По данным агентства, инцидент произошел в здании, где расположен Инженерно-технический центр Минобороны.
НТВ отмечает со ссылкой на неназванный источник, что здание быстро обесточили, поэтому удалось избежать пожара. По словам собеседника телеканала, инцидент произошел в четырехэтажном здании бывшей автобазы Минобороны.
Министерство обороны , ИТАР-ТАСС , НТВ , Происшествия , Пожары , Москва
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