В Москве задымилось здание Минобороны 

Во вторник, 4 декабря, в здании Минобороны, расположенном на Хорошевском шоссе Москвы, заметили дым. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС и осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, экстренные службы выехали на место происшествия. Информации о пожаре пока нет.
ТАСС также сообщает о задымлении со ссылкой на экстренные службы. Причина задымления не уточняется. По данным агентства, инцидент произошел в здании, где расположен Инженерно-технический центр Минобороны.
НТВ отмечает со ссылкой на неназванный источник, что здание быстро обесточили, поэтому удалось избежать пожара. По словам собеседника телеканала, инцидент произошел в четырехэтажном здании бывшей автобазы Минобороны.