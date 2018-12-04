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В Хабаровском крае произошел пожар на заводе взрывчатых веществ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел на заводе по производству взрывчатых веществ в Хабаровском крае, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Четвертого декабря в 15.30 хбр (08.30 мск)… поступила информация о задымлении в мастерской цеха на территории Дальневосточного производственного объединения "Восход" в поселке Эльбан Амурского района… На месте огнеборцы обнаружили, что внутри цеха в шнеке происходит тление компонента, необходимого в производстве, не взрывоопасен", — говорится в сообщении.
Угрозы распространения на другие объекты нет, отмечает МЧС. Пожарные расчеты немедленно приступили к ликвидации задымления и проливке шнека. Возгорание удалось локализовать в 16.00, полностью пожар был потушен в 16.10 (9.10 мск) на площади в 40 "квадратов".
"Погибших и пострадавших нет. Всего для ликвидации пожара было задействовано 16 человек и четыре единицы техники", — отмечает главк.
По факту возгорания сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России проведут проверку для установления причин и виновных лиц.
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МЧС , Происшествия , Пожары , Хабаровский Край , Эльбан
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