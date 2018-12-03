Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Винт катера искалечил туристку в Таиланде 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китайская туристка решила искупаться на пляже острова Пхипхи в Таиланде и попала под винт катера. Женщина получила серьезные травмы, сообщает Inquirer.net.
39-летняя Юнг Сядун (Jung Xiadun) прибыла на остров провинции Краби на скоростном катере с 19 туристами и гидом. Когда водитель Чачаи Хачароен (Chatchai Khacharoen) пришвартовывал судно, женщина прыгнула в воду, не дождавшись, пока катер полностью остановится. В результате туристка попала под гребной винт и получила серьезные травмы спины и бедер.
По словам 29-летнего водителя, он не заметил выпрыгнувшую с задней части катера женщину. Туристку немедленно доставили в больницу острова Пхипхи, после чего перевезли в государственную больницу Пхукета.
Хачароену и второму водителю было предъявлено обвинение в причинении вреда здоровью по невнимательности.
В августе 2018 года британский турист Ричард Чапелоу пропал в Португалии после падения в воду с надувного банана. Инцидент произошел недалеко от региона Алгарви на юге Португалии. Всего на водном аттракционе находились десять британцев. Когда банан перевернулся, один из упавших в воду туристов исчез.
Последние новости
Трамп решил покончить с гонкой вооружений Пропавшего футболиста «Локомотива» нашли мертвым «Союз МС» впервые стартовал после аварии
Комментарии
Происшествия , Краби , Таиланд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанные украинские катера исчезли208
«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ170
«Вытащи меня отсюда»: Трамп сбежал с G20247
«Вторжение» в Крым, трагедия в «Локомотиве» и другие события дня2
Украинцы рассказали о своем отношении к России165
Видео
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
04:27
Умер Андрей Битов
Общество
01:35
Отказу Ротару выступать в России дали объяснение
Шоу-бизнес
01:15
Состояние Джигарханяна встревожило поклонников
Шоу-бизнес
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика
02:01
Задержанные украинские катера исчезли
Армия
00:59
«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ
Общество
02:44
Участковым решили облегчить работу
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение