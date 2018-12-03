Жители 12 улиц Киева на сутки остались без холодной воды

Холодную воду отключили в понедельник на 12 улицах Киева из-за аварий в сетях водоснабжения, сообщила пресс-служба украинского предприятия "Киевводоканал".

Ранее ассоциация "Укрводоканалэкология" сообщила, что кабмин исключил средства, предусмотренные на финансирование программы "Питьевая вода Украины", из проекта закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год", который был принят для поддержки отрасли водоснабжения еще в 2011 году.

"Аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают отремонтировать все в течение суток", — говорится в сообщении предприятия в Facebook.

В "Киевводоканале" добавили, что подача холодной воды временно прекращена на 12 улицах города.