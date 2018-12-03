Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители 12 улиц Киева на сутки остались без холодной воды 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Lev
Холодную воду отключили в понедельник на 12 улицах Киева из-за аварий в сетях водоснабжения, сообщила пресс-служба украинского предприятия "Киевводоканал".
Ранее ассоциация "Укрводоканалэкология" сообщила, что кабмин исключил средства, предусмотренные на финансирование программы "Питьевая вода Украины", из проекта закона Украины "О государственном бюджете на 2019 год", который был принят для поддержки отрасли водоснабжения еще в 2011 году.
"Аварийные бригады предприятия работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают отремонтировать все в течение суток", — говорится в сообщении предприятия в Facebook.
В "Киевводоканале" добавили, что подача холодной воды временно прекращена на 12 улицах города.
Последние новости
Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж Кадыров прокомментировал запрет Украины на въезд мужчин из России
Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанные украинские катера исчезли231
«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ211
«Вытащи меня отсюда»: Трамп сбежал с G20252
«Вторжение» в Крым, трагедия в «Локомотиве» и другие события дня4
Разведка Британии предостерегла Россию68
Видео
01:21
Разведка Британии предостерегла Россию
В мире
04:27
Умер Андрей Битов
Общество
01:35
Отказу Ротару выступать в России дали объяснение
Шоу-бизнес
01:15
Состояние Джигарханяна встревожило поклонников
Шоу-бизнес
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика
02:01
Задержанные украинские катера исчезли
Армия
00:59
«Ни рукой, ни задницей!»: Кикабидзе о выступлении в РФ
Общество
02:44
Участковым решили облегчить работу
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение