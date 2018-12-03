Мужчина гадко отомстил соседу за ночной дебош и снискал всеобщее восхищение

Посетители Reddit похвалили пользователя, раскрывшего то, как он напакостил соседу, всю ночь не дававшему ему уснуть.

Мужчина рассказал, что должен был встать в три часа утра, поэтому планировал лечь пораньше. Возвращаясь из спортзала, он заметил, что у соседей, живущих двумя этажами выше, большая вечеринка. С балкона доносился шум, было слышно, что по квартире бегают дети.

Не обращая на это внимание, мужчина принял душ, приготовил поесть, накормил собаку и посмотрел Netflix . Перед тем, как отойти ко сну, он надел беруши. В 22:00 он проснулся от резкого звука. От стекла на его балконе отскочил футбольный мяч, брошенный из шумевшей квартиры. Увидев, что мужчина вышел на балкон, дети начали бросать в его сторону мусор — пластик и бутылки. Следом в него полетел теннисный мяч.

Он попросил соседей быть тише, однако это не помогло. Тогда он отправился к ним домой, но ему не открыли. Мужчина вызвал полицию и попытался еще немного поспать. В тот момент на часах было уже около полуночи. Компания не унималась, поэтому мужчина спустился на первый этаж и позвонил им в домофон. Он поговорил с соседями несколько раз. В конце мужской голос сказал ему, что к ним пришли друзья и они будут вести себя ровно так, как захотят.

Полиция приехала только к часу ночи. Страж порядка разбудил жалобщика, чтобы тот указал на разбушевавшуюся квартиру. Соседи окончательно утихомирились только через 45 минут.

Отомстить автору поста удалось спустя два дня: он вышел на улицу выгуливать собаку и заметил, как его сосед не мог попасть в подъезд из-за того, что его руки были заняты тяжелыми пакетами и стаканами кофе. Рассказчик выпустил собаку, вышел сам и закрыл дверь, тем самым лишив обидчика возможности попасть внутрь.