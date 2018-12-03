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Мужчина гадко отомстил соседу за ночной дебош и снискал всеобщее восхищение 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: кадр из фильма
Посетители Reddit похвалили пользователя, раскрывшего то, как он напакостил соседу, всю ночь не дававшему ему уснуть.
Мужчина рассказал, что должен был встать в три часа утра, поэтому планировал лечь пораньше. Возвращаясь из спортзала, он заметил, что у соседей, живущих двумя этажами выше, большая вечеринка. С балкона доносился шум, было слышно, что по квартире бегают дети.
Не обращая на это внимание, мужчина принял душ, приготовил поесть, накормил собаку и посмотрел Netflix. Перед тем, как отойти ко сну, он надел беруши. В 22:00 он проснулся от резкого звука. От стекла на его балконе отскочил футбольный мяч, брошенный из шумевшей квартиры. Увидев, что мужчина вышел на балкон, дети начали бросать в его сторону мусор — пластик и бутылки. Следом в него полетел теннисный мяч.
Он попросил соседей быть тише, однако это не помогло. Тогда он отправился к ним домой, но ему не открыли. Мужчина вызвал полицию и попытался еще немного поспать. В тот момент на часах было уже около полуночи. Компания не унималась, поэтому мужчина спустился на первый этаж и позвонил им в домофон. Он поговорил с соседями несколько раз. В конце мужской голос сказал ему, что к ним пришли друзья и они будут вести себя ровно так, как захотят.
Полиция приехала только к часу ночи. Страж порядка разбудил жалобщика, чтобы тот указал на разбушевавшуюся квартиру. Соседи окончательно утихомирились только через 45 минут.
Отомстить автору поста удалось спустя два дня: он вышел на улицу выгуливать собаку и заметил, как его сосед не мог попасть в подъезд из-за того, что его руки были заняты тяжелыми пакетами и стаканами кофе. Рассказчик выпустил собаку, вышел сам и закрыл дверь, тем самым лишив обидчика возможности попасть внутрь.
«Мне нравится твоя мелкая месть, но я требую продолжения! К черту этих громких задниц», — гласит самый популярный комментарий на Reddit к этой истории. Оказалось, что буйные соседи — насущная проблема для посетителей ресурса. Пользователь SouthCoaster68 выразил рассказчику благодарность от «имени всех, кто живет с шумными соседями».
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Netflix , Происшествия
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