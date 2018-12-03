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СК предъявил обвинение главе ОПГ Гагиеву 

RT на русском + ещё 4 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России предъявил обвинение главе организованного преступного сообщества Аслану Гагиеву. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
«В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, по которым согласована выдача Гагиева компетентным органом Австрийской Республики, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 209, п.п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 222 УК России (организация преступного сообщества; создание банды; убийство; незаконный оборот оружия)», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что следствие добивается получения согласия выдавшей стороны (компетентного органа Австрийской Республики) на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, которые стали известны следствию в ходе процедуры экстрадиции.
В начале июля в СК заявили, что Гагиев не признал вину и отказался давать показания.
По данным следствия, ОПГ Гагиева начала деятельность в 2004 году, в ней было 50 участников. Всего на территории Московского региона и Северной Осетии члены ОПГ совершили 60 заказных убийств.
20 июня стало известно что Гагиева экстрадировали из Австрии.
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СКР , Происшествия , Австрия
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