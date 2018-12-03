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Житель Кубани получил 11 лет колонии за содействие ИГ* 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края Петра Гнипеля к 11 годам колонии строгого режима за содействие ИГИЛ*, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
По версии органов предварительного расследования, с февраля по март 2018 года Гнипель, находясь в городе Белореченске Краснодарского края, содействовал деятельности "Исламского государства"*. Так, через интернет он получил указания от террористической организации на приобретение и хранение компонентов, необходимых для изготовления самодельного взрывного устройства и передачи их членам ИГИЛ*.
В марте 2018 года Гнипель был задержан сотрудниками правоохранительных органов. "Гнипелю назначено 11 лет исправительной колонии строгого режима", — сказала Катькало. Приговор в законную силу пока не вступил.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Исламское государство , МВД , ФСИН , Происшествия , Криминал , Краснодарский Край
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