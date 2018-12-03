Подозреваемый в обезглавливании женщины задержан в Подмосковье

В Подмосковье задержан подозреваемый в жестоком убийстве 44-летней женщины. По данным следствия, мужчина расправился с сожительницей после совместного застолья. Затем он обратился к соседу с просьбой помочь спрятать труп, а когда тот побежал вызывать полицию, то отрезал женщине голову и ходил с ней по улице, называя свою жертву ведьмой.

Полиция задержала подозреваемого в зверском убийстве женщины в Подмосковье. «По данным следствия, 1 декабря в Сергиево-Посадском районе в городе Пересвет, в квартире, было обнаружено обезглавленное тело 44-летней женщины. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 43-летний сожитель погибшей», — сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

На допросе он признался, что расправился с сожительницей во время ссоры после совместного застолья: он убил ее ножом. Затем подозреваемый пошел к соседу и попросил его о помощи. Сосед, зайдя домой к подозреваемому, увидел тело и побежал звонить в полицию.

Злоумышленник тем временем обезглавил сожительницу и вышел с головой на улицу. Там он бродил несколько минут, повторяя, что «нужно выкинуть ведьмину голову», пока мужчину не задержал приехавший наряд.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве. Ведется расследование, в ближайшее время решится вопрос об аресте фигуранта. Ему также предстоит пройти экспертизу на предмет вменяемости на момент совершения преступления.

По данным местных СМИ, подозреваемого зовут Виталий Венецианов (также фигурирует его кличка — Веник). Сообщается, что ранее он был судим за управление автотранспортом в нетрезвом виде. В дебошах или насилии по отношении к окружающим он ранее замечен не был, однако, как отмечают его знакомые, он давно злоупотреблял алкоголем. Сам он не смог объяснить следователям мотивы своего поступка.

Как рассказали знакомые погибшей, ее звали Наталья, у нее осталось двое детей.

«Старшая дочка уже взрослая и замужем, младшей 10 лет и живет она с бабушкой, так как погибшая сильно пила. И этот Виталик ее сожитель, вроде жили вместе пару лет уже», — сообщает Altgazeta.

В конце ноября был вынесен приговор убийце 27-летней учительницы в Приморье. Сын директора местной школы был осужден почти на 10 лет. 21-летний мужчина, по данным прокуратуры, решил убить свою любовницу, работавшую в той же школе учительницей английского языка, после конфликта, «возникшего между ними на почве финансов».

Как сообщали местные СМИ, девушка заняла молодому человеку 140 тыс. рублей, которые тот не хотел возвращать. Однако у преступника мог быть и другой мотив: ревность к бывшему мужу учительницы, с которым она осталась в хороших отношениях. Женщина пропала в 2016 году, ее тело нашли только весной следующего года.

«Злоумышленник вывез девушку к мосту через реку Раздольная в районе с. Новогеоргиевка Октябрьского района, где, используя веревку, задушил ее. После того, как потерпевшая перестала оказывать сопротивление и подавать признаки жизни, фигурант нанес ей множественные удары по голове и, с целью имитирования дорожно-транспортного происшествия, совершил наезд автомобилем на тело убитой. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник скинул труп в реку Раздольная», — сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

14 ноября подмосковный Солнечногорский суд приговорил бывшего капитана полиции Сергея Гусятникова к девяти годам заключения за убийство жены.

Согласно материалам дела, ночью 5 января этого года между 38-летним мужчиной и его 28-летней женой Еленой Вербой произошла ссора. Гусятников схватил нож и 48 раз ударил им девушку.

В этот момент в соседней комнате спал их семилетний сын. После убийства Гусятников ушел из квартиры, забрав с собой телефон супруги, нож и вещи, испачканные кровью. Телефон и нож он выбросил в реку, а вещи сжег.

Тело Елены на следующее утро обнаружил ее сын. Мальчик зашел в спальню мамы и увидел, что она лежит вся в крови на кровати.

«Я очень сильно испугался. Я не стал трогать маму и убежал. Сидел в своей комнате и начал думать, кому звонить. Подумал, что надо звонить папе, он же полицейский, он должен знать, что теперь делать», — передавала позже слова внука мать убитой, Анна Верба.

Гусятников приехал через час после звонка сына, вызвал «скорую» и полицию. Тем же вечером на допросе он признался в содеянном.