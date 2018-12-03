Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Расследование дела о крушении Ту-154 в Черном море продлено до конца марта 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Расследование уголовного дела о крушении пассажирского Ту-154 в Черном море в декабре 2016 года продлено до 25 марта, сообщил РИА Новости представитель родственников погибших, адвокат Игорь Трунов.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что срок следствия по уголовному делу о крушении Ту-154 продлен до 23 ноября в связи "с проведением большого количества экспертиз".
"Расследование продлено до 25 марта 2019 года. Связано с тем, что нужно провести ряд следственных действий, и с потерпевшими в том числе", — рассказал в понедельник РИА Новости Трунов.
Ту-154, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в сочинском аэропорту утром 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза) и двое федеральных госслужащих. Все они погибли. Останки людей и обломки лайнера нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.
Последние новости
Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж Кадыров прокомментировал запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии
Происшествия , Краснодар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту367
«Вытащи меня отсюда»: Трамп сбежал с G2070
Депутат вышла на публику с голой грудью91
Традиционного послания Путина не будет323
США готовят «вторжение» в Крым880
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика
03:45
Раскрыты связи Браудера с крупным преступным картелем
В мире
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
00:15
Депутат вышла на публику с голой грудью
Общество
01:01
СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»
Наука и техника Армия
07:49
С Байконура стартовал «Союз» с новым экипажем
Наука и техника
03:08
Первый легальный бордель подстроился под женщин
Общество
00:05
В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение