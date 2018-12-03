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В Туве отравились учитель и 11 учеников, выпив напиток для иммунитета 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Одиннадцать учеников шестого класса и учитель в поселке Сукпак недалеко от Кызыла госпитализированы с пищевым отравлением, предположительно, после употребления облепихового напитка для поднятия иммунитета, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по республике.
"Госпитализированы дети в возрасте 10-12 лет и учитель. Все они в состоянии легкой степени тяжести. По предварительным данным, причиной послужил напиток из облепихи, которым родители их напоили для поднятия иммунитета. В настоящее время устанавливается, откуда этот напиток, домашний или покупали, а также другие обстоятельства произошедшего", — сказала собеседница агентства.
Она добавила, что по данному факту следователи начали доследственную проверку.
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СКР , РИА Новости , Происшествия , Кызыл , Республика Тыва
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