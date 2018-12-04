Смерть ребенка в ливневой канализации оценили в 150 тысяч рублей

Родители семилетнего мальчика, утонувшего в ливневой канаве у частной гостиницы в Сочи , получили от виновника его смерти 150 тысяч рублей и простили его. Об этом «360» сообщил источник в суде.

По данным телеканала, во вторник, 4 декабря, судья удовлетворил ходатайство потерпевших о примирении сторон и прекращении уголовного дела. В постановлении суда сказано, что обвиняемый полностью сознался в содеянном, чистосердечно раскаялся и примирился с потерпевшими, загладил материальный и моральный вред в полном объеме.

Владельцу гостевого дома вменяли часть 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). По данным следствия, в 2000-х годах мужчина самовольно перестроил ливневку возле гостиницы и оставил ее открытой. Желоб закрывался специальным щитом, но в день когда туда упал ребенок, он оказался открыт.

Еще один фигурант по делу о гибели несовершеннолетнего — главный инженер по эксплуатации систем ливневой канализации предприятия «Водосток». Его обвинили в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 293 УК). О ходе рассмотрения его дела пока ничего не известно.

Ребенок погиб 3 августа во время прогулки с бабушкой по городу. В тот день шел сильный дождь, мальчик упал в открытый люк канализации, ударился головой и утонул. Родственница пыталась вытащить его, но быстрое течение унесло тело в море.