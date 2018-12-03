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Российский сайт поймали на торговле детьми 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: flickr.com
Интернет-магазин, предлагающий детскую одежду в аренду, уличили в торговле детьми. Как сообщает news.ru, сайт cpidzhak предлагал посетителям 26 «лотов»-детей.
На портале было представлено 11 девочек и 15 мальчиков. Несмотря на то, что магазин якобы предлагал одежду напрокат, все объявления были названы детскими именами моделей. Сообщается, что на некоторых снимках дети были обнажены.
Цена за один «лот» достигала 100 тысяч рублей в час, при длительной аренде предоставлялись скидки. Оплатить услуги можно было только с помощью криптовалюты.
Администрация портала гарантировала доставку «товара» в любое время дня и ночи. Также сотрудники был готовы предоставить покупателям помещение для его «использования».
Журналисты предположили, что cpidzhak мог предоставлять услуги детской проституции. На это указывает название сайта, скрывающее сокращение от словосочетания «детское порно» (childporno).
Вероятно, сервис был создан мошенниками для получения денег от педофилов обманным путем. Сейчас портал недоступен. На главной странице расположено изображение советского серийного убийцы и педофила Андрея Чикатило. Предполагается, что его работу приостановили сами владельцы. Правоохранительные органы проводят проверку по данному делу.
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Андрей Чикатило , МВД , Происшествия , Другое
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