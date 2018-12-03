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В Германии в приюте для беженцев нашли тело девушки 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Немецкие правоохранители обнаружили тело 17-летней девушки в общежитии для беженцев и бездомных в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщила телерадиокомпания Westdeutscher Rundfunk.
Родители девушки, которая жила в городе Ункель, недалеко от Бонна, подали заявление о пропаже дочери в прошлую пятницу. После этого полиция начала усиленные поиски, в частности близ озера Зигларер. Недалеко от этого озера отдыхающие обнаружили одежду и сумку девушки. Общежитие для беженцев, где в конечном итоге в воскресенье вечером было найдено тело, находится в трех километрах от озера в небольшом городе Санкт-Августин.
Полиция подозревает, что девушку убили, подозреваемый уже задержан. На его след полиция вышла через социальные сети и мобильную переписку. Речь идет о 19-летнем уроженце Кении, имеющем немецкое и кенийское гражданство. Он живет в комнате в общежитии, как нуждающийся в жилплощади.
Подозреваемый сам указал полиции на место, где находилось тело. Он рассказал правоохранителям, что обнаружил мертвую девушку в своей комнате. Сообщается, что жертва и подозреваемый познакомились через соцсети и договорились встретиться. Подозреваемый пока не дал конкретных показаний относительно того, как девушка оказалась в его комнате и каким образом умерла.
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Комментарии
Происшествия , В мире , Европа , Бонн , Германия , Ункель
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