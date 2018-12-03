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ЕСПЧ вынес "важное решение" по керченскому конфликту
ЕСПЧ вынес "важное решение" по керченскому конфликту

Началась проверка «сдающего детей в аренду» онлайн-магазина 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичная полиция начала проверку информации о сайте, на котором якобы осуществляется аренда детей, сообщила пресс-служба ГУ МВД Москвы.
«По факту опубликованной в СМИ информации о создании сайта, который, возможно, используется для совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних, сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится на сайте ведомства.
«Московский комсомолец» сообщал, что это был сайт некоего интернет-магазина, наряды детей, размещенные на нем якобы служили прикрытием.
Использовать товары можно в «комфортабельном помещении» в любое время суток, оплата за услуги производилась в криптовалюте, отмечает News.ru. Также СМИ обращают внимание, что количество «нарядов» никогда не менялось — 15 мальчиков и 11 девочек.
В июле 2018 года в Серпухове задержали по подозрению в убийстве пятилетней девочки, тело которой обнаружили в спортивной сумке вблизи железной дороги.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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МВД , Московский комсомолец , Происшествия , Москва
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