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ЕСПЧ вынес "важное решение" по керченскому конфликту
ЕСПЧ вынес "важное решение" по керченскому конфликту

Домашний медведь задрал своего смотрителя 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Robert Haasmann / Globallookpress.com
В Японии домашний гималайский медведь убил смотрителя, сообщает Bangkok Post.
Инцидент произошел в столице страны Токио в воскресенье, 2 декабря. Соседи услышали, как 56-летний Соичиро Мори истошно закричал и позвал на помощь. Они зашли в дом, увидели раненого мужчину в клетке с медведем и вызвали врачей и полицейских. Истекающего кровью смотрителя доставили в больницу, но докторам не удалось его спасти.
Как позже удалось выяснить полицейским, 15-летний гималайский медведь ростом 1,3 метра и весом 50 килограммов принадлежал 70-летнему владельцу дома. Он нанял Мори, чтобы тот заботился о животном. У мужчины, чье имя полицейские не назвали, было разрешение на то, чтобы держать дома медведя.
Гималайские медведи распространены по всей Азии от Ирана до Японии. Они примерно вдвое меньше бурых сородичей. Самцы вырастают до 150-170 сантиметров в длину и весят 120-140 килограммов. В Китае, Корее, Лаосе, Вьетнаме и Мьянме гималайских медведей разводят на фермах ради желчи. Бизнес по ее добыче запрещен в большинстве стран, однако существует нелегально.
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