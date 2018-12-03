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Около 500 человек эвакуировали из ТЦ «Иридиум» в Зеленограде 

Москва24 + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Около 500 человек эвакуированы из торгового центра "Иридиум" в Зеленограде из-за информации об угрозе взрыва, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
"От неизвестного поступило сообщение о том, что в ТЦ "Иридиум" на Крюковской площади в Зеленограде заложено взрывное устройство. Администрация здания до прибытия экстренных служб эвакуировала около 500 человек", — сказал собеседник агентства.
На место происшествия следуют полицейские, добавил источник.
В четверг, 29 ноября,12 торговых центров в Москве эвакуировали после звонков о минировании. Все сообщения оказались ложными.
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