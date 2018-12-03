Около 500 человек эвакуировали из ТЦ «Иридиум» в Зеленограде

Около 500 человек эвакуированы из торгового центра "Иридиум" в Зеленограде из-за информации об угрозе взрыва, сообщил Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах "От неизвестного поступило сообщение о том, что в ТЦ "Иридиум" на Крюковской площади в Зеленограде заложено взрывное устройство. Администрация здания до прибытия экстренных служб эвакуировала около 500 человек", — сказал собеседник агентства. На место происшествия следуют полицейские, добавил источник. В четверг, 29 ноября,12 торговых центров в Москве эвакуировали после звонков о минировании. Все сообщения оказались ложными.