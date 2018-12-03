Отец «пьяного мальчика» заявил об угрозах в соцсетях

Отцу «пьяного мальчика» в социальных сетях угрожает женщина, якобы связанная с правоохранительными органами . Об этом, как сообщает РЕН ТВ, сам Роман Шимко заявил на заседании суда по делу судмедэксперта Михаила Клейменова.

В апреле 2017 года Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего сына Шимко во дворе жилого дома в Балашихе . В ходе посмертной экспертизы Клейменов обнаружил в крови ребенка алкоголь. Вторая экспертиза опровергла это, а против эксперта было возбуждено дело о халатности.

В настоящее время в Щелковском горсуде проходит опрос свидетелей по делу Клейменова. В ходе него Роман Шимко заявил, что получает в социальных сетях угрозы от женщины по имени Тамара, родители которой якобы связаны с правоохранительными органами. Отец «пьяного мальчика» не уточнил суть угроз.

В ноябре 2017-го Железнодорожный городской суд признал Ольгу Алисову виновной в гибели ребенка и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселения. 1 марта 2018-го Московский областной суд отклонил апелляцию защиты Алисовой и утвердил приговор.