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Отец «пьяного мальчика» заявил об угрозах в соцсетях 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из видео
Отцу «пьяного мальчика» в социальных сетях угрожает женщина, якобы связанная с правоохранительными органами. Об этом, как сообщает РЕН ТВ, сам Роман Шимко заявил на заседании суда по делу судмедэксперта Михаила Клейменова.
В апреле 2017 года Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего сына Шимко во дворе жилого дома в Балашихе. В ходе посмертной экспертизы Клейменов обнаружил в крови ребенка алкоголь. Вторая экспертиза опровергла это, а против эксперта было возбуждено дело о халатности.
В настоящее время в Щелковском горсуде проходит опрос свидетелей по делу Клейменова. В ходе него Роман Шимко заявил, что получает в социальных сетях угрозы от женщины по имени Тамара, родители которой якобы связаны с правоохранительными органами. Отец «пьяного мальчика» не уточнил суть угроз.
В ноябре 2017-го Железнодорожный городской суд признал Ольгу Алисову виновной в гибели ребенка и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии-поселения. 1 марта 2018-го Московский областной суд отклонил апелляцию защиты Алисовой и утвердил приговор.
В середине марта Генеральная прокуратура России утвердила обвинение в халатности против Михаила Клейменова. По версии обвинителей, он нарушил установленный порядок проведения экспертизы, что и привело к ошибочному обнаружению в крови ребенка алкоголя.
Комментарии
Ольга Алисова , Генпрокуратура РФ , МВД , Происшествия , Балашиха
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