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ЕСПЧ вынес "важное решение" по керченскому конфликту
ЕСПЧ вынес "важное решение" по керченскому конфликту

МВД снизит нагрузку на участковых 

Газета.Ru + ещё 15 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министерство внутренних дел России планирует снизить нагрузку на участковых полицейских. Об этом говорится в проекте приказа МВД.
Как отмечается, это решение было принято из-за нехватки кадров.
"Избыточная нагрузка влечет отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава", -подчеркнули в ведомстве.
Согласно тексту проекта, участковых не будут обязывать проверять заявления о преступлениях экономической направленности, а также о тяжких и особо тяжких преступлениях. Также планируется перевести отчетность в электронный вид.
Ранее сообщалось, что в МВД России проведут проверку после жалобы экс-гаишника из Краснодара на коррупцию.
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МВД , Происшествия
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