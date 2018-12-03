МВД снизит нагрузку на участковых

Министерство внутренних дел России планирует снизить нагрузку на участковых полицейских. Об этом говорится в проекте приказа МВД.

Как отмечается, это решение было принято из-за нехватки кадров.

"Избыточная нагрузка влечет отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава", -подчеркнули в ведомстве.

Согласно тексту проекта, участковых не будут обязывать проверять заявления о преступлениях экономической направленности, а также о тяжких и особо тяжких преступлениях. Также планируется перевести отчетность в электронный вид.

Ранее сообщалось, что в МВД России проведут проверку после жалобы экс-гаишника из Краснодара на коррупцию.