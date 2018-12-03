МВД снизит нагрузку на участковых 

Министерство внутренних дел России планирует снизить нагрузку на участковых полицейских. Об этом говорится в проекте приказа МВД.
Как отмечается, это решение было принято из-за нехватки кадров.
"Избыточная нагрузка влечет отток кадров из подразделений и становится причиной постоянно сохраняющегося некомплекта личного состава", -подчеркнули в ведомстве.
Согласно тексту проекта, участковых не будут обязывать проверять заявления о преступлениях экономической направленности, а также о тяжких и особо тяжких преступлениях. Также планируется перевести отчетность в электронный вид.
Ранее сообщалось, что в МВД России проведут проверку после жалобы экс-гаишника из Краснодара на коррупцию.