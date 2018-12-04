Пенсионер устроил погром в московском Сбербанке

Пенсионер с криминальным прошлым устроил погром в московском Сбербанке

Пенсионер с криминальным прошлым устроил погром в одном из московских отделений Сбербанка . Об этом сообщает «Мэш».

По данным телеграм-канала, мужчина пришел в отделение Сбербанка на севере столицы, чтобы обналичить деньги через банкомат, однако устройство оказалось новым и пенсионер не сумел разобраться, как оно работает.

После этого, судя по видео с камеры наблюдения, мужчина стал крушить своей тростью рабочее место одного из кассиров отделения. В какой-то момент в кадре появляется и сама работница банка. Она попыталась спасти от пенсионера свой смартфон и получила сильный удар тростью по голове.

Прибывшие на место происшествия полицейские успокоили погромщика, а также выяснили, что ранее он был членом одной из организованных преступных групп. В криминальном мире мужчина был известен под кличкой Тимур Грузин.

«Мэш» не уточняет, серьезную ли травму головы получила кассир, и какие меры полиция предпримет против пенсионера.