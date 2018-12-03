Задержанным украинским военным предъявили обвинение в незаконном пересечении границы

Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.

Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из арестованных украинских военнослужащих Николай Полозов.

"Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ")", — сказал адвокат арестованного Дениса Гриценко

Кроме того, Полозов отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом. "Я еще не виделся со своим клиентом и не знаю, передавались ли документы в Москву и кто занимается расследованием", — добавил адвокат. По его словам, "волонтеры привезли в СИЗО собранные для моряков вещи".

Члены экипажей, 24 гражданина Украины, арестованы до 25 января. Их доставили из Симферополя в СИЗО Москвы.