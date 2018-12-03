Петербуржец зарезал жену на глазах у троих детей

Отец троих детей набросился с ножом на супругу во время семейной ссоры, сообщил сайт 78.ru. ЧП случилось около полуночи в Выборгском районе северной столицы.

Полиции и медикам о произошедшей в семье кровавой драме сообщили дети. По их словам, между родителями произошла жаркая ссора, в ходе которой отец схватился за нож. 42-летний мужчина с оружием в руках набросился на 34-летнюю жену, ударил ее ножом в грудь и убежал из дому. ЧП случилось в их квартире в доме № 5, корпус 1 по улице Жени Егоровой в Санкт-Петербурге.

Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Женщину в срочном порядке прооперировали, однако врачи не дают никаких прогнозов по поводу ее выздоровления.