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Петербуржец зарезал жену на глазах у троих детей 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Отец троих детей набросился с ножом на супругу во время семейной ссоры, сообщил сайт 78.ru. ЧП случилось около полуночи в Выборгском районе северной столицы.
Полиции и медикам о произошедшей в семье кровавой драме сообщили дети. По их словам, между родителями произошла жаркая ссора, в ходе которой отец схватился за нож. 42-летний мужчина с оружием в руках набросился на 34-летнюю жену, ударил ее ножом в грудь и убежал из дому. ЧП случилось в их квартире в доме № 5, корпус 1 по улице Жени Егоровой в Санкт-Петербурге.
Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние медики оценивают как тяжелое. Женщину в срочном порядке прооперировали, однако врачи не дают никаких прогнозов по поводу ее выздоровления.
Происшествием занялись правоохранительные органы. Им предстоит восстановить картину произошедшего. Идет разбирательство. Мужчину ищут.
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МВД , Происшествия , Криминал
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