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На Ямале эвакуировали колледж из-за пожара 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел утром в понедельник в здании филиала Ямальского многопрофильного колледжа в городе Лабытнанги (ЯНАО), пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе окружного управления МЧС.
Сообщение о пожаре в образовательном учреждении поступило спасателям около 10.30 (8.30 мск). Персонал и учащиеся оперативно покинули здание до приезда сотрудников МЧС, отметили в ведомстве, пояснив, что количество эвакуированных пока уточняется.
"На момент прибытия на место вызова наблюдалось задымление в кабинете на втором этаже. Пожарные приступили к немедленному тушению, и спустя почти 15 минут пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров. В результате произошедшего погибших и пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают дознаватели МЧС, которые выясняют причины возгорания.
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МЧС , РИА Новости , Происшествия , Пожары , Лабытнанги , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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