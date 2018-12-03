Заказчики убийства семьи попались спустя 12 лет

Правоохранительные органы спустя 12 лет смогли раскрыть заказное убийство семьи, произошедшее в поселке Дагомыс близ Сочи . Тогда новость о преступлении потрясла Краснодарский край — в частной гостинице были убиты три человека, включая подростка. В 2006 году по делу уже были осуждены двое исполнителей убийства. Теперь же найдены и задержаны ещё двое участников преступления — заказчик и организатор. Интересно, что первоначально следствие вообще пыталось найти в произошедшем ситуативные бытовые мотивы, однако сейчас понятно, что к бойне привёл спор между бывшими супругами о разделе имущества.

Семья Афониных была убита в октябре 2006 года в принадлежащей им маленькой гостинице по улице Шишкина. Двое парней, жителей Казани Андрей Никитин и Игорь Тугаров сняли у них номер около полудня понедельника 9 числа. По первоначальной версии, вечером мужчины решили съехать, не расплатившись. По этому поводу якобы Никитин начал выяснение отношений с хозяйкой отеля Ольгой Афониной прямо в номере. Внезапно он схватил её за шею и стал душить. В этот момент Тугаров находился во дворе. Он достал пистолет Макарова с глушителем и открыл огонь по всем, кто там был, а это 15-летняя дочь хозяйки Аня и её бабушка с дедушкой, а также нанятый для ремонта рабочий Ваник Абгарян.

Расстреляв людей, Игорь Тугаров выбежал на улицу, за ним поспешил и Никитин. Он оставил задушенную, как он думал, женщину в ванне гостиничного номера. Она, как позже оказалось, выжила. Дед же Афониных, несмотря на полученное ранение, спустил немецкую овчарку, которая нанесла тяжелые укусы одному из убийц. Пистолет преступники бросили во дворе гостиницы, а автомобиль «Лада» 14-й модели, на котором приехали в Дагомыс, оставили тут же, недалеко. По каким-то причинам, преступники не смогли воспользоваться транспортом. Однако они захватили с собой украшения и небольшую сумму денег, найденных в доме. Скрыться они смогли, но их имена были тут же установлены милицией, и их объявили в розыск.

Преступники разделились на железнодорожной станции Дагомыс. Никитин был задержан, когда садился в поезд. Тугаров же уехал на такси и смог скрываться почти год. Но в июле 2007 года поймали и его. Никитин получил 13 лет лишения свободы — срок оказался таким из-за того, что Ольга Афонина, которую он душил, выжила. А вот Тугарова приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима

Мужчины признались, что убийство совершили по найму, получив в Казани заказ на убийство семьи. Гонорар составил 10 тыс. долларов, но преступники не назвали заказчика.

И вот только что Следственный комитет отчитался о поимке заказчика и посредника в организации этого убийства, совершенного 12 лет назад. Они взяты под стражу, отдел по расследованию особо важных дел СК России готовится предъявить им обвинение.

«По данным следствия, заказчиком преступления является мужчина, у которого в 2006 году возник спор с супругой после расторжения брака относительно права собственности на земельный участок и постройки, расположенные в поселке Дагомыс Краснодарского края. Желая завладеть имуществом, он решил совершить убийство супруги. Для реализации этого за денежное вознаграждение заказчик преступления привлёк двоих знакомых как организаторов». — сообщает СКР.

По информации Следственного комитета, посредники и наняли Игоря Тугарова, дав ему деньги и пистолет. Тот, в свою очередь, взял себе в подельники Андрея Никитина. Имена задержанных, в интересах следствия не называются. Всем им грозит пожизненное заключение.