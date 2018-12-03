Лайнер FlyDubai пытался без разрешения покинуть Москву

Boeing 737 компании FlyDubai попытался вылететь из аэропорта Шереметьево без разрешения диспетчера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Инцидент произошел 2 декабря. Пилот начал несанкционированный разгон, из-за чего диспетчерам пришлось экстренно прервать взлет.

Boeing вернулся на стоянку, а рейс в Дубай в результате задержали на три часа. В течение этого времени проводилось разбирательство.

Почему пилот решил вылететь без разрешения диспетчеров, не уточняется.

На прошлой неделе диспетчеры Шереметьево прервали вылет лайнера в Сочи из-за человека, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу. Самолет уже начал разгон, когда диспетчер заметил на поле человека и дал команду остановиться. СМИ писали, что этот человек оказался рабочим дорожно-строительной компании.