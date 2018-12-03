Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лайнер FlyDubai пытался без разрешения покинуть Москву 

Рамблер + ещё 7 2 часа назад
Фото: ТАСС
Boeing 737 компании FlyDubai попытался вылететь из аэропорта Шереметьево без разрешения диспетчера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Инцидент произошел 2 декабря. Пилот начал несанкционированный разгон, из-за чего диспетчерам пришлось экстренно прервать взлет.
Boeing вернулся на стоянку, а рейс в Дубай в результате задержали на три часа. В течение этого времени проводилось разбирательство.
Почему пилот решил вылететь без разрешения диспетчеров, не уточняется.
На прошлой неделе диспетчеры Шереметьево прервали вылет лайнера в Сочи из-за человека, выбежавшего на взлетно-посадочную полосу. Самолет уже начал разгон, когда диспетчер заметил на поле человека и дал команду остановиться. СМИ писали, что этот человек оказался рабочим дорожно-строительной компании.
Boeing , Аэропорт Шереметьево , Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин вступился за Меланью Трамп651
Рассекречен новый любовник Волочковой61
Бойня в Париже212
Пока вы спали: Почему Путин не наказал украинцев110
Россия предъявила обвинение украинским морякам52
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
00:30
Взрыв банкомата в Москве попал на видео
Криминал Происшествия
01:00
Россия успешно испытала новейшую ракету
Оружие Армия
01:06
Москвичей предупредили о «восточном процессе»
Погода Новости Москвы
04:36
Крис Кельми написал завещание
Шоу-бизнес
01:07
Пока вы спали: Почему Путин не наказал украинцев
Общество
02:44
СК расследует инцидент с группой «Чайф»
Происшествия
00:35
Рассекречен новый любовник Волочковой
Шоу-бизнес
01:06
На Украине замминистра напал на депутата Рады
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение