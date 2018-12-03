Мужчина в Подмосковье убил сожительницу и отрезал ей голову

«По данным следствия, 1 декабря в Сергиево-Посадском районе в городе Пересвет, в квартире, было обнаружено обезглавленное тело 44-летней женщины. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 43-летний сожитель погибшей», — сказала собеседница агентства.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве. На допросе мужчина пояснил, что расправился с сожительницей во время ссоры после совместного распития спиртного. Ведется расследование, в ближайшее время решится вопрос об аресте фигуранта.

Как уточнила Агентству «Москва» О. Врадий, подозреваемый сначала убил женщину ножом, а затем обезглавил ее.