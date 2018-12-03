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СК расследует инцидент с группой "Чайф"
СК расследует инцидент с группой "Чайф"

Мужчина в Подмосковье убил сожительницу и отрезал ей голову 

Агентство «Москва» + ещё 1 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Сергиево-Посадском районе, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«По данным следствия, 1 декабря в Сергиево-Посадском районе в городе Пересвет, в квартире, было обнаружено обезглавленное тело 44-летней женщины. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 43-летний сожитель погибшей», — сказала собеседница агентства.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело об убийстве. На допросе мужчина пояснил, что расправился с сожительницей во время ссоры после совместного распития спиртного. Ведется расследование, в ближайшее время решится вопрос об аресте фигуранта.
Как уточнила Агентству «Москва» О. Врадий, подозреваемый сначала убил женщину ножом, а затем обезглавил ее.
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Ольга Врадий , СКР , АГН "Москва" , Происшествия , Криминал , Московская область , Пересвет
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