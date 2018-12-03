Бизнесмен найден мертвым в отеле на Охотном ряду 

Постоялец люксового отеля в центре Москвы отравился некачественным алкоголем и умер. Об этом сообщает «Мэш».
По информации телеграм-канала, накануне в одном из номеров отеля Four Seasons на Охотном Ряду был найден труп 39-летнего белорусского предпринимателя Игоря Санина. В столицу России житель Минска прилетел ради деловых встреч.
Согласно предварительной версии следствия, причиной смерти бизнесмена стало отравление суррогатным алкоголем.
В настоящее время следователи проверяют на наличие такового пять заведений общественного питания, расположенные в отеле.
В конце ноября «Трезвая Россия» составила рейтинг самых «трезвых» регионов страны. Москва стала лишь 19-й, первое место досталось Чечне, а последнее — Чукотскому автономному округу.