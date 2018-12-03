В Австралии задержали устроивших перестрелку с полицией

Сотрудники полиции Австралии задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу в австралийском Брисбене.

Об этом главное управление полиции штата Квинсленд сообщило в своём Twitter.

«Инцидент был разрешён, два человека взяты под стражу. Все дороги снова открыты», — указывается в заявлении.

Police have made an emergency declaration in response to an incident in Auchenflower shortly after 11 am it encompasses the boundaries of Coronation Dve, Lang Pde, Dunmore Tce and Chasely St, back to Coronation Drive and Coronation Drive up to Land St. https://t.co/q2xRiaym8I— Queensland Police (@QldPolice) 3 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Австралии неизвестные устроили перестрелку с полицией.