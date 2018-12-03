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В Австралии задержали устроивших перестрелку с полицией 

RT на русском + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Сотрудники полиции Австралии задержали двух мужчин, которые устроили стрельбу в австралийском Брисбене.
Об этом главное управление полиции штата Квинсленд сообщило в своём Twitter.
«Инцидент был разрешён, два человека взяты под стражу. Все дороги снова открыты», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Австралии неизвестные устроили перестрелку с полицией.
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