В Москве двое мужчин ограбили церковную лавку

Двое мужчин ограбили, разбив кувалдой витрину, церковную лавку на Рязанском проспекте в Москве полиция разыскивает злоумышленников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"В полицию поступило сообщение о разбойном нападении в одном из домов на Рязанском проспекте. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что, по предварительной информации, двое неизвестных зашли в церковную лавку, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, кувалдой разбили витрины, похитили церковные ценности, после чего скрылись", — сказала Волк.

Она добавила, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.