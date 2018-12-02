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В Москве двое мужчин ограбили церковную лавку 

РИА Новости + ещё 6 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Двое мужчин ограбили, разбив кувалдой витрину, церковную лавку на Рязанском проспекте в Москве, полиция разыскивает злоумышленников, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк
"В полицию поступило сообщение о разбойном нападении в одном из домов на Рязанском проспекте. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что, по предварительной информации, двое неизвестных зашли в церковную лавку, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, кувалдой разбили витрины, похитили церковные ценности, после чего скрылись", — сказала Волк.
Она добавила, что на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленников", — уточнила Волк.
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Ирина Волк , МВД , Происшествия , Другое , Москва
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