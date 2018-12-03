Иностранцы проникли на военную базу в Швеции и попались

Двое иностранцев проникли на территорию шведской военной базы Мускё, расположенной на одноименном острове. Об этом сообщает Aftonbladet.

В Вооруженных силах Швеции сообщили, что инцидент произошел в ночь на 2 декабря. Посторонних на территории объекта обнаружил охранник. Отмечается, что иностранцы отказались подчиняться его требованию, поэтому пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. После этого нарушителей задержали.

Затем иностранцев передали полиции. По информации газеты, задержанные оказались гражданами Бельгии и Великобритании. На допросе они заявили, что считали базу давно заброшенной и не знали, что она до сих пор работает. Указывается, что нарушители не успели попасть внутрь: их заметили в поле на территории.

За несанкционированное проникновение на военный объект в Швеции можно получить штраф или тюремный срок.

Подземная военно-морская база Мускё была построена на острове Мускё для ВМС Швеции в 1950-1960-х годах, считается одним из крупнейших заглубленных военных объектов в истории. Предназначалась она для базирования подводных лодок и небольших надводных кораблей в условиях войны с применением ядерного оружия. С 2004 года объект законсервирован, однако частично используется как гражданская верфь и вспомогательная стоянка флота.