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СК расследует инцидент с группой "Чайф"
СК расследует инцидент с группой "Чайф"

Иностранцы проникли на военную базу в Швеции и попались 

Lenta.ru + ещё 7 50 минут назад
Фото: Bjorn Larsson Rosvall / Reuters
Двое иностранцев проникли на территорию шведской военной базы Мускё, расположенной на одноименном острове. Об этом сообщает Aftonbladet.
В Вооруженных силах Швеции сообщили, что инцидент произошел в ночь на 2 декабря. Посторонних на территории объекта обнаружил охранник. Отмечается, что иностранцы отказались подчиняться его требованию, поэтому пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. После этого нарушителей задержали.
Затем иностранцев передали полиции. По информации газеты, задержанные оказались гражданами Бельгии и Великобритании. На допросе они заявили, что считали базу давно заброшенной и не знали, что она до сих пор работает. Указывается, что нарушители не успели попасть внутрь: их заметили в поле на территории.
За несанкционированное проникновение на военный объект в Швеции можно получить штраф или тюремный срок.
Подземная военно-морская база Мускё была построена на острове Мускё для ВМС Швеции в 1950-1960-х годах, считается одним из крупнейших заглубленных военных объектов в истории. Предназначалась она для базирования подводных лодок и небольших надводных кораблей в условиях войны с применением ядерного оружия. С 2004 года объект законсервирован, однако частично используется как гражданская верфь и вспомогательная стоянка флота.
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Происшествия , В мире , Европа , Швеция
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