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В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом 

РИА Новости + ещё 8 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Женщина в Воскресенском районе Подмосковья погибла от отравления угарным газом, трое детей попали в больницу, следователи проводят проверку, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
"Третьего декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в деревне Цибино обнаружено тело 47-летней женщины с признаками отравления угарным газом. Кроме того, из указанного дома в больницу были доставлены несовершеннолетние дети: 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 14-ти и 2-х лет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас дети лечатся амбулаторно, их состояние здоровья удовлетворительное. По данному факту проводится доследственная проверка.
"По предварительным данным следствия, дом отапливался с помощью печного оборудования, что и явилось причиной отравления женщины", — подчеркивается в сообщении.
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