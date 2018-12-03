В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом

Женщина в Воскресенском районе Подмосковья погибла от отравления угарным газом, трое детей попали в больницу, следователи проводят проверку, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

"Третьего декабря в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в деревне Цибино обнаружено тело 47-летней женщины с признаками отравления угарным газом. Кроме того, из указанного дома в больницу были доставлены несовершеннолетние дети: 4-летняя девочка и мальчики в возрасте 14-ти и 2-х лет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас дети лечатся амбулаторно, их состояние здоровья удовлетворительное. По данному факту проводится доследственная проверка.