Россиянина пытали мешком и бутылкой, угрожали утопить и посадили на 13 лет

Сергеев был задержан в 2016 году по подозрению в грабеже. О том, что происходило после задержания, он изложил в письме матери из места заключения.

По словам 23-летнего молодого человека, его били и пытали несколько дней. «Надели полиэтиленовый мешок на голову, не давая дышать. Поставили перед выбором, чтобы я взял на себя эти ограбления — или будут избивать дальше, a потом вывезут за ГЭС, утопят и все "повесят" на меня посмертно. Я отказался, тогда кинули на пол и били ногами, потом насиловали бутылкой, порвали брюки и нижнее белье», — рассказал он.

В результате Сергеев был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков. Освидетельствование показало, что никаких запрещенных средств он не употреблял.

После насильственных действий парень в течение двух месяцев передвигался с помощью трости. В показаниях полицейских и фельдшера отмечено, что он упал с кровати в камере, в результате чего получил ушибы голени, предплечья и грудной клетки.

В октябре стало известно о том, что за последние семь лет (с 2011-го по 2017 год) по части 3 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения») было вынесено 4,5 тысячи приговоров в отношении сотрудников различных ведомств. В общей сложности перед судом предстали 7116 человек. Большинство вердиктов суда касалось дедовщины офицеров (3266) и полицейского насилия (992), в первую очередь, со стороны сотрудников ППС и оперуполномоченных.