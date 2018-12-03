СК расследует инцидент с группой «Чайф»

Инцидентом на борту самолета с группой «Чайф» занялись следователи

"Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам проверки принято процессуальное решение", — сообщает канал ведомства в WhatsApp.

Напомним, в минувшее воскресенье Embraer авиакомпании S7 выполнял рейс из Новосибирска в Екатеринбург. Как рассказали пассажиры, почта сразу, как они разместились в салоне, температура поднялась, и стало трудно дышать из-за горячего воздуха, который шел из вентиляции.

Музыканты начали возмущаться по поводу некомфортных условий. Когда стюардесса попыталась объясниться, они попросили извиниться перед всеми пассажирами в самолете, вынужденными терпеть жару и духоту.

По словам пресс-атташе рок-группы Марины Залогиной, музыканты не имеют претензий к авиакомпании. Между тем в самой авиакомпании подтверждают, что на протяжении всего полета температура в салоне была высокой. Сейчас в причинах неполадок разбираются специалисты.