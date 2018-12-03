СК расследует инцидент с группой «Чайф»

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Инцидентом на борту самолета с группой «Чайф» занялись следователи 

Российская Газета + ещё 13 55 минут назад
Следственный комитет РФ намерен провести проверку по факту инцидента на борту самолета Новосибирск — Екатеринбург. В салоне, где среди прочих пассажиров находились музыканты группы "Чайф", поднялась температура.
"Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а по результатам проверки принято процессуальное решение", — сообщает канал ведомства в WhatsApp.
Напомним, в минувшее воскресенье Embraer авиакомпании S7 выполнял рейс из Новосибирска в Екатеринбург. Как рассказали пассажиры, почта сразу, как они разместились в салоне, температура поднялась, и стало трудно дышать из-за горячего воздуха, который шел из вентиляции.
Рок-группа «Чайф» попала в неприятный инцидент
Музыканты начали возмущаться по поводу некомфортных условий. Когда стюардесса попыталась объясниться, они попросили извиниться перед всеми пассажирами в самолете, вынужденными терпеть жару и духоту.
По словам пресс-атташе рок-группы Марины Залогиной, музыканты не имеют претензий к авиакомпании. Между тем в самой авиакомпании подтверждают, что на протяжении всего полета температура в салоне была высокой. Сейчас в причинах неполадок разбираются специалисты.
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АК S7 , СКР , Происшествия , Видео , Екатеринбург , Новосибирск
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