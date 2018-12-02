В результате пожара в Мытищах погибли три человека

В результате пожара в одном из кафе в подмосковных Мытищах погибли три человека в том числе ребёнок, сообщает ГСУ СК России по региону. Отмечается, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, причиной пожара стало замыкание проводки. «По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в тексте. В мае URA.RU передавало, что в Екатеринбурге произошёл пожар в девятиэтажном доме.